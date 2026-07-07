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Ford va rappeler plus de 110 000 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes liés aux essuie-glaces et à l'arbre de pignon, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 09:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford F.N procède au rappel de 110 626 Mustang aux États-Unis dans le cadre de deux campagnes distinctes, en raison d’un dysfonctionnement des essuie-glaces et d’un risque de rupture de l’arbre de pignon du différentiel arrière, a annoncé mardi l’Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA).

* Ford va rappeler 67 842 Mustang et Mustang GTD car, dans certaines conditions de basse température, les essuie-glaces peuvent ne fonctionner qu’à leur vitesse maximale et le système de lavage peut ne pas fonctionner correctement, a précisé la NHTSA.

* Par ailleurs, Ford procède au rappel de 42 784 Mustang Mach-E car l’arbre de pignon du différentiel arrière risque de se rompre, entraînant une perte de puissance motrice ou un déplacement intempestif si le véhicule est garé sans que le frein à main soit enclenché.

* Les concessionnaires répareront ou remplaceront gratuitement les pièces endommagées, a ajouté la NHTSA.

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