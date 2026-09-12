Ford va rappeler environ 223 500 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes liés au réservoir de carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec plus de détails issus de l'avis de la NHTSA)

Ford F.N procède au rappel de 223 472 véhicules aux États-Unis en raison de réservoirs de carburant présentant des fuites et mal fixés, susceptibles de se détacher du véhicule pendant la conduite, a annoncé samedi l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA).

Voici quelques détails supplémentaires tirés de l'avis de la NHTSA:

* Un réservoir détaché peut constituer un danger sur la route, augmentant le risque d'accident, tandis qu'une fuite de carburant peut provoquer un calage du moteur ou augmenter le risque d'incendie.

* Certains véhicules F-150 des années-modèles 2023 à 2027 feront l'objet d'un rappel en raison de ce problème.

* Les concessionnaires inspecteront et remplaceront gratuitement les sangles de fixation du réservoir de carburant, si nécessaire.