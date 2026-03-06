 Aller au contenu principal
Ford va rappeler 1,74 million de véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de caméra de recul, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 09:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les détails de l'avis)

Ford F.N rappelle 1,74 million de véhicules aux Etats-Unis car un défaut de la caméra de recul peut empêcher l'affichage des images, réduisant ainsi la vue du conducteur derrière le véhicule, a déclaré vendredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

Le rappel concerne certains modèles Ford Bronco et Ford Edge, car le module d'interface du protocole d'accessoires (APIM) peut surchauffer et s'éteindre, empêchant l'image de la caméra de recul de s'afficher comme prévu, a indiqué l'autorité de régulation dans un communiqué.

Par ailleurs, la NHTSA a indiqué que d'autres véhicules, dont le Ford Escape et le Lincoln Corsair, font l'objet d'un rappel car l'image de l'écran central peut se retourner ou s'inverser, ce qui entraîne un affichage incorrect de l'image de la caméra de recul lorsque le véhicule est placé en marche arrière.

