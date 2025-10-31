Ford va fabriquer de nouveaux moteurs en Inde grâce à un investissement de 370 millions de dollars

Ford F.N prévoit d'investir environ 370 millions de dollars en Inde pour fabriquer de nouveaux moteurs qui seront exportés, a déclaré vendredi le constructeur automobile américain.

Ford a cessé de fabriquer des voitures en Inde en 2021 et avait signalé l'année dernière son intérêt pour le redémarrage de la fabrication dans le pays.

L'entreprise a déclaré que son site de production de Chennai, dans l'État du Tamil Nadu, au sud de l'Inde, serait réaménagé pour fabriquer des moteurs haut de gamme destinés à l'exportation et disposerait d'une toute nouvelle technologie, avec une capacité annuelle de plus de 235 000 unités.

La production devrait commencer en 2029 et créera environ 600 emplois, a indiqué la société.

Ford emploie actuellement environ 12 000 personnes dans ses installations du Tamil Nadu.

L'information a été rapportée pour la première fois par Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les nouveaux moteurs ne seront pas exportés vers les États-Unis, a indiqué Bloomberg News.

Cette décision intervient alors même que le président Donald Trump incite les entreprises à produire davantage aux États-Unis.

(1 $ = 87,8950 roupies indiennes)