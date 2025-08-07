Ford reporte à 2028 la commercialisation de son pick-up et de sa fourgonnette électriques, selon Automotive News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford Motor F.N retarde le lancement de deux véhicules électriques de nouvelle génération en se concentrant sur des modèles plus petits et plus abordables, a rapporté Automotive News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le constructeur automobile a récemment informé ses fournisseurs qu'un pick-up électrique de grande taille, dont la production est prévue dans son usine d'assemblage BlueOval City dans le Tennessee, sera reporté de 2027 à 2028, a ajouté le rapport, citant trois personnes familières avec les plans.

Ce camion est le successeur tant attendu du pick-up électrique F-150 Lightning de Ford.

Les constructeurs automobiles chinois ont réduit les coûts de production des véhicules électriques et proposent des modèles moins chers aux consommateurs.

En réponse à cette pression, Ford et d'autres constructeurs automobiles se concentrent sur la production de modèles abordables sur une plateforme rationalisée, en mettant l'accent sur la livraison de véhicules électriques plus petits.

Le calendrier pour une fourgonnette électrique, qui devrait être une nouvelle génération de E-Transit, a été repoussé de 2026 à 2028 pour la production à Avon Lake, dans l'Ohio, a ajouté le rapport, citant des sources.

Ford, qui a été confronté à des problèmes de qualité coûteux et qui est en tête de l'industrie pour les rappels, a précédemment prévu des pertes allant jusqu'à 5,5 milliards de dollars dans ses activités liées aux véhicules électriques et aux logiciels pour 2025.

L'année dernière, l'entreprise a abandonné ses projets de SUV électrique à trois rangées, le directeur général Jim Farley déclarant par la suite que les modèles de VE plus grands n'étaient pas l'objectif principal de l'entreprise alors qu'elle développe de futurs véhicules alimentés par des batteries.