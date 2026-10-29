Ford recule malgré des résultats supérieurs aux prévisions

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29 octobre - ** Les actions de Ford Motor F.N reculent de 1,7 % à 11,74 dollars avant l'ouverture du marché

** Le constructeur automobile annonce un bénéfice de base légèrement en hausse au troisième trimestre , malgré la hausse des coûts des matières premières

** Le bénéfice de base s'élève à 2,7 milliards de dollars; le bénéfice par action ajusté, à 49 cents, dépasse les prévisions de 40 cents selon LSEG, tandis que le chiffre d'affaires s'élève à 49,5 milliards de dollars

** Ford a revu à la hausse ses estimations de coûts des matières premières pour l'ensemble de l'année, les portant à près de 2,5 milliards de dollars contre environ 2 milliards auparavant, invoquant notamment la hausse des prix du cuivre, de l'acier, du carburant et des puces électroniques

** Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que le principal défi de l'entreprise restait de maintenir les hausses de prix et de faire face à la concurrence croissante des pick-ups de nouvelle génération de General Motors GM.N , même si la forte tendance des commandes et l'augmentation de la capacité de production de la gamme Super Duty devraient contribuer à soutenir les résultats

** L'action a reculé d'environ 8,9 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 13,1 % pour l'indice S&P 500

.SPX