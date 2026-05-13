Ford rebondit après que Morgan Stanley a salué la solidité de sa division énergie « sous-estimée »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 mai - ** L'action Ford Motors F.N a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux mois, était en hausse de 8,6%
** Le titre est en passe de connaître sa meilleure journée depuis octobre, si les gains se maintiennent
** Morgan Stanley estime que l'activité énergétique du constructeur automobile et son partenariat avec le géant chinois des batteries CATL 300750.SZ constituent un avantage concurrentiel « sous-estimé »
** Ford est bien placé pour fournir des systèmes de stockage par batterie aux États-Unis et peut remporter des contrats avec des services publics, des entreprises et des centres de données, selon la société de courtage
** On estime que la division énergie pourrait générer entre 500 et 600 millions de dollars de bénéfice avant intérêts et impôts, et devenir rentable d'ici 2028
** Le titre a reculé d'environ 1% depuis le début de l'année
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