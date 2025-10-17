 Aller au contenu principal
Ford rappelle près de 625 000 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes liés à l'affichage de la caméra et aux ceintures de sécurité
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 09:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 3 et 4)

Ford F.N rappelle près de 625.000 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes liés aux ceintures de sécurité et à l'affichage de la caméra de recul, a annoncé vendredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

Le rappel des ceintures de sécurité concerne 332 778 véhicules Ford Mustang, tandis que le rappel du problème d'affichage de la caméra couvre 291 901 camions F-250, F-350 et F-450 super duty, selon les avis de la NHTSA.

Le régulateur automobile américain a déclaré que les concessionnaires Ford mettront à jour le logiciel du module de traitement de l'image sans frais pour les propriétaires des véhicules rappelés afin de remédier au défaut d'affichage de la caméra.

Pour les véhicules présentant des problèmes avec les ceintures de sécurité, les concessionnaires vérifieront les pièces des ceintures de sécurité et les remplaceront si nécessaire. Ils enlèveront également les parties de la moquette qui touchent les câbles, a indiqué la NHTSA.

