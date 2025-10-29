 Aller au contenu principal
Ford rappelle près de 175 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un défaut du toit ouvrant, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 08:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - Ford F.N rappelle près de 175.000 véhicules aux Etats-Unis car les déflecteurs d'air du toit ouvrant peuvent se détacher, a annoncé mercredi l'agence américaine de sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

Le rappel concerne les SUV Ford Expedition et Lincoln Navigator, ainsi que les camionnettes de la série F, a précisé la NHTSA.

Les concessionnaires inspecteront et répareront gratuitement les déflecteurs de vent, a ajouté l'agence.

