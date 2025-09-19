Ford rappelle plus de 100 000 véhicules en raison d'un risque de détachement de la garniture de porte, selon l'Administration nationale de la sécurité routière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Ford Motor F.N rappelle plus de 100 000 véhicules Taurus aux États-Unis en raison d'un défaut qui pourrait entraîner le détachement de la garniture de porte pendant la conduite, a déclaré vendredi l'Administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).
