Ford rappelle plus de 1,4 million de véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de caméra de recul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford F.N rappelle 1.448.655 véhicules aux Etats-Unis en raison d'un problème de caméra de recul, pouvant entraîner une image déformée, intermittente ou vide lorsque le véhicule est en marche arrière, a déclaré mercredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).