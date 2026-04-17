Ford rappelle environ 1,4 million de véhicules en raison d'un problème de logiciel, selon la NHTSA

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Ford F.N rappelle 1.392.935 véhicules aux Etats-Unis en raison d'un problème avec le logiciel du module de contrôle du groupe motopropulseur (PCM), a déclaré vendredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).