 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ford Pro s'associe à Beev pour accélérer la recharge des flottes électriques en France
information fournie par Zonebourse 14/09/2026 à 11:11
Ajouter Boursorama à vos sources

Ford Pro a officialisé un partenariat stratégique avec la start-up Beev, spécialiste français de la mobilité 100% électrique en entreprise, pour moderniser et étendre son offre de recharge sur le territoire français.

Cette alliance vise à simplifier la transition vers l'électrique des parcs de véhicules particuliers et utilitaires des entreprises de toutes tailles, en couvrant la recharge à domicile, en dépôt et au sein du réseau de concessions.

Dans le cadre de cet accord conclu à l'issue d'un appel d'offres, Beev reprend la supervision du parc de bornes existant dans le réseau Ford Pro et chez ses clients professionnels. Le partenariat prévoit également de nouveaux déploiements pour doubler la taille du réseau actuel et accroître sa capacité.

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,970 USD NYSE +0,50%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La grande peur de l'IA hors de contrôle rattrape la Bourse de Paris
    information fournie par AFP 14.09.2026 11:45 

    La grande peur d'une IA hors de tout contrôle humain a rattrapé la Bourse de Paris lundi, où les quelques valeurs liées à la tech plombaient l'indice CAC40, déjà affecté par la hausse du pétrole et l'envolée des taux. Vers 11H00, l'indice des 40 grandes valeurs ... Lire la suite

  • Le NBTXR 3 de Nanobiotix. (Crédit: / Nanobiotix)
    Nanobiotix dans le rouge malgré Jefferies et des données positives
    information fournie par AOF 14.09.2026 11:31 

    (Zonebourse.com) - Nanobiotix s'affiche dans le bas du palmarès (-6,01%, à 29,38 euros), malgré des données jugées encourageantes d'une étude de phase 1 portant sur JNJ-1900 (NBTXR3) dans le cancer du poumon non à petites cellules inopérable et récurrent. Les résultats ... Lire la suite

  • STEF : Attendre un test du support
    STEF : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 14.09.2026 11:31 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • La cheffe des sociaux-démocrates de Suède, Magdalena Andersson, à Stockholm, le 13 septembre 2026 ( TT News Agency / Jonas EKSTROMER )
    En Suède, avantage à la gauche à l'issue de législatives ultra-serrées
    information fournie par AFP 14.09.2026 11:29 

    176 mandats pour la gauche, 173 pour la droite et l'extrême droite: les deux grands blocs politiques de Suède sont au coude-à-coude lundi, un résultat présageant de négociations ardues pour former un gouvernement. Magdalena Andersson, leader des sociaux-démocrates, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,27 -1,85%
CAC 40
8 117,14 -0,77%
SOITEC
121,9 -13,64%
DBT
0,0822 +0,24%
2CRSI
26,98 -6,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank