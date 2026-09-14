Ford Pro s'associe à Beev pour accélérer la recharge des flottes électriques en France

Ford Pro a officialisé un partenariat stratégique avec la start-up Beev, spécialiste français de la mobilité 100% électrique en entreprise, pour moderniser et étendre son offre de recharge sur le territoire français.

Cette alliance vise à simplifier la transition vers l'électrique des parcs de véhicules particuliers et utilitaires des entreprises de toutes tailles, en couvrant la recharge à domicile, en dépôt et au sein du réseau de concessions.

Dans le cadre de cet accord conclu à l'issue d'un appel d'offres, Beev reprend la supervision du parc de bornes existant dans le réseau Ford Pro et chez ses clients professionnels. Le partenariat prévoit également de nouveaux déploiements pour doubler la taille du réseau actuel et accroître sa capacité.