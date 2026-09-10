Ford pris au piège dans un conflit de plus en plus vif à Washington au sujet des accords avec la Chine

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* L'administration Trump multiplie les critiques – et quelques éloges – à l'égard de Ford

* La commission de la Chambre des représentants sur la Chine fustige Ford au sujet de ses accords avec la Chine

* Le compte X de la Maison Blanche fait l'éloge de Ford alors que les critiques se multiplient

par Nora Eckert

Les tensions qui couvaient depuis longtemps entre Ford F.N et l’administration Trump au sujet des liens du constructeur automobile avec des entreprises chinoises ont éclaté cette semaine, donnant lieu à une vague contradictoire de critiques et d’éloges de la part des Républicains à l’égard de l’entreprise.

Ce différend a mis en évidence des points de vue divergents sur la manière dont les constructeurs automobiles américains devraient réagir face à l’avance croissante de la Chine dans le secteur automobile. Ford a fait valoir qu’il avait besoin d’accéder à la technologie et à l’expertise chinoises pour rester compétitif à l’échelle mondiale, tout en avertissant que les constructeurs chinois menaçaient le secteur et devaient être tenus à l’écart du marché américain.

Mercredi, la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine, contrôlée par les Républicains , a critiqué Ford dans un message publié sur X, affirmant que l’entreprise avait tour à tour mis en garde contre la menace que représentent les entreprises chinoises pour l’industrie américaine, tout en nouant des partenariats avec certaines d’entre elles. « Voici ce que dit Ford par rapport à ce qu’elle fait », pouvait-on lire dans ce message.

Cette déclaration est intervenue moins de 24 heures après que le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, eut adressé une lettre qualifiant les liens de Ford avec des entreprises chinoises de « préoccupants ». Ford a rétorqué que le secrétaire cherchait à faire les gros titres.

L’administration a toutefois salué les initiatives de Ford . La Maison Blanche a déclaré mercredi sur X que Ford était une « grande entreprise américaine » qui avait investi dans la production aux États-Unis. Et le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a salué il y a quelques semaines certaines des initiatives que Duffy critiquait justement dans sa lettre.

Un porte-parole de Ford a déclaré mercredi: « Toute cette situation est très déroutante. Nous entretenons un dialogue si constructif et fructueux avec l’administration, et cette lettre est tombée comme un cheveu sur la soupe. »

Ces messages contradictoires reflètent un débat plus large. Le président Donald Trump a fait de la protection des industries américaines face à la concurrence chinoise et de la relance de l’industrie manufacturière nationale des priorités centrales, mais les responsables de l’administration ont laissé entrevoir des divergences quant à la limite à ne pas franchir en matière de collaboration avec les entreprises chinoises.

LE directeur général DE FORD S’EXPRIME SANS DÉTOUR SUR LA CHINE

Depuis des années, le directeur général de Ford, Jim Farley, figure parmi les dirigeants du secteur automobile les plus virulents pour mettre en garde contre la menace que représentent les constructeurs automobiles chinois en pleine ascension. L’entreprise a fait pression sur le Congrès pour restreindre l’accès des constructeurs chinois au marché américain, arguant que le soutien gouvernemental leur confère un avantage significatif en termes de coûts.

Lors d’entretiens avec les médias, le dirigeant de Ford a souligné que la Chine disposait de suffisamment d’espace industriel pour approvisionner toute l’Amérique du Nord et mettre les constructeurs américains en faillite.

Si le directeur général de Ford a demandé au gouvernement de barrer la route à la Chine, il a également fait l'éloge des produits de son concurrent. Une remarque qu’il a faite lors d’un podcast en octobre 2024, dans laquelle il disait apprécier une voiture électrique de la marque chinoise Xiaomi 1810.HK , a suscité bien plus d’attention que prévu, a reconnu M. Farley.

Dans le même temps, Ford a exploré des partenariats ou conclu des accords avec des entreprises chinoises, s’attirant ainsi les foudres de certains membres du gouvernement américain.

La première vague de critiques s’est manifestée en 2023, après l’annonce par Ford d’un partenariat avec le géant chinois des batteries CATL. Ford a déclaré qu’il utiliserait la technologie de CATL pour fabriquer des cellules de batterie dans une usine du Michigan, qui serait détenue par Ford et emploierait des travailleurs américains.

Les présidents de deux commissions de la Chambre des représentants américaine ont annoncé l’ouverture d’une enquête sur ce partenariat, affirmant que Ford « s’exposait, ainsi que les contribuables américains, aux caprices du Parti communiste chinois ». Le constructeur automobile a été surpris par l’intensité de la levée de boucliers, selon des sources proches du dossier. L’usine du Michigan a démarré sa production cette année.

En janvier, le directeur général de Ford a abordé des responsables de l’administration lors du Salon de l’automobile de Détroit au sujet de la possibilité pour des constructeurs automobiles chinois et des entreprises américaines de former des coentreprises, a indiqué M. Duffy dans sa lettre, affirmant que cela affaiblirait l’industrie automobile américaine. Ford a nié avoir proposé un tel cadre.

En juillet, Ford a annoncé qu’il s’associerait au groupe chinois Geely 0175.HK en Europe, notamment pour le développement conjoint d’un nouveau modèle, ce qui a suscité des réactions virulentes de la part de certains législateurs.

« La décision de Ford est incompréhensible, alors que l’entreprise cherche à se protéger contre l’arrivée des constructeurs automobiles chinois aux États-Unis », a déclaré en juillet le député John Moolenaar, président de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine.

Ford avait alors répondu: « En Europe, le paysage évolue rapidement et nous sommes en concurrence directe avec les Chinois et tous les autres grands constructeurs automobiles mondiaux. Cette nouvelle réalité oblige chaque constructeur automobile à devenir radicalement plus efficace et plus intelligent. »

DES SIGNALISATIONS CONTRADICTOIRES DE LA PART DE L’ADMINISTRATION TRUMP

Trump et son administration ont envoyé des signaux contradictoires quant à leur intention d’adopter une ligne dure à l’égard des constructeurs automobiles chinois.

En janvier, Trump s’était dit ouvert à l’idée que des constructeurs automobiles chinois fabriquent des véhicules aux États-Unis s’ils emploient de la main-d’œuvre américaine. « S’ils veulent venir s’implanter, construire une usine et vous embaucher, ainsi que vos amis et vos voisins, c’est formidable », avait-il déclaré au Detroit Economic Club.

Le mois dernier, Lutnick a salué la décision de Ford de transférer une partie de la production de Lincoln de la Chine vers les États-Unis à partir de 2030. Mais Duffy, dans sa lettre de cette semaine, a vivement critiqué cette décision, estimant que le calendrier était d’une lenteur inacceptable.

Ilaria Mazzocco, directrice adjointe et chercheuse senior au Center for Strategic and International Studies, a déclaré que ces revirements compliquaient la planification de l’avenir pour les constructeurs automobiles.

« Il existe un consensus général sur le fait que les États-Unis souhaitent réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, mais je ne pense pas qu’il y ait réellement beaucoup de consensus sur ce à quoi cela devrait ressembler concrètement », a-t-elle déclaré.