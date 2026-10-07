Ford perd 30%, Wall Street croit toujours au redressement

Ford traverse une zone de turbulences. Le titre a perdu près de 30% depuis son sommet de mai, mais Wall Street refuse encore d'abandonner le scénario d'un redressement des bénéfices. Un décalage croissant entre le verdict du marché et celui des analystes.

Ford s'échange désormais autour de 12 dollars, loin des 17,44 dollars atteints en mai. A l'époque, le constructeur profitait notamment de l'enthousiasme autour de ses activités de stockage d'énergie. L'explosion des besoins électriques des centres de données laissait entrevoir de nouveaux débouchés pour ses batteries. Quelques mois plus tard, cette "recovery story" a perdu de son éclat.

Les mauvaises nouvelles s'accumulent

Ford subit d'abord un environnement difficile pour l'automobile américaine. Les Big Three (Ford, General Motors et Stellantis) ne représenteraient plus qu'un gros tiers du marché américain au troisième trimestre. Les constructeurs asiatiques continuent de gagner du terrain, tandis que la hausse des prix de l'essence pénalise les modèles les plus lourds et énergivores.

A ces difficultés sectorielles s'ajoutent des problèmes propres à Ford. Ses ventes américaines ont reculé de 6,6% au troisième trimestre, en partie à cause de l'arrêt de deux programmes. Fin septembre, un problème chez un fournisseur a également perturbé la production du F-150, l'un des modèles les plus importants pour la rentabilité du groupe.

Ford souffre davantage que ses concurrents

La comparaison avec General Motors (GM) suggère toutefois que toute la baisse ne peut pas être imputée au secteur. GM évolue dans un environnement similaire, mais son titre ne cède qu'environ 11% depuis son record de juillet et conserve une dynamique boursière plus favorable.

En Europe, la pression est également forte malgré le fait que les pouvoirs publics européens tentent de préserver la filière automobile du continent. Les constructeurs doivent composer avec la concurrence chinoise, la transition vers l'électrique et l'évolution des préférences des consommateurs. Mais l'ampleur de la correction de Ford traduit aussi les doutes spécifiques entourant son redressement.

Wall Street ne capitule pas

Malgré la chute du titre, aucun des 20 analystes recensés par S&P Capital IQ n'est à la vente. Ils sont toutefois 12 à rester neutres. Le marché a l'air de douter d'un redressement rapide, tandis que les analystes considèrent encore les difficultés actuelles comme temporaires.

Les prochains résultats devraient départager les deux camps. Ford devra surtout démontrer que sa "recovery story" est simplement retardée. Sans quoi l'objectif moyen des analystes risque d'être raboté. Il est actuellement à 15,92 EUR, 30% au-dessus du cours actuel.