Ford: Mike Aragon nommé à la tête des services intégrés information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 14:55









(CercleFinance.com) - Ford Motor Company a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Mike Aragon au poste de président des services intégrés.



Fort de 25 ans d'expérience, Mike Aragon travaillait récemment chez lululemon athletica, où il occupait les fonctions de PDG de Mirror et de lululemon Digital Fitness.



Il était auparavant directeur du contenu de Twitch, le service de streaming en direct d'Amazon. Auparavant, il a été directeur général d'Ellation, la société mère de Crunchyroll, et vice-président du PlayStation Network de Sony.



Mike Aragon succédera à Peter Stern, qui a quitté Ford fin 2019 pour devenir PDG de Peloton Interactive. Il prendra ses fonctions le 17 mars et sera rattaché à Jim Farley, président-directeur général de Ford.







