Ford: le titre pâtit d'une dégradation de recommandation

(CercleFinance.com) - Le titre Ford accuse mercredi l'une des plus fortes baisses de l'indice S&P 500 à la Bourse de New York, victime d'une note de Morgan Stanley dans laquelle le broker dit s'inquiéter de la détérioration de la situation économique en Chine.



Aux environs de 11h15 (heure de Wall Street), le titre cède plus de 4%, alors que l'indice S&P évolue lui autour de l'équilibre.



Dans une étude consacrée au secteur américain de l'automobile, Morgan Stanley dit se préoccuper de 'l'effet papillon' consécutif à la dégradation de la conjoncture chinoise.



'La Chine produit neuf millions de voitures de plus qu'elle n'en achète, ce qui a des répercussions sur le paysage concurrentiel occidental', résume le broker dans sa note.



Plus globalement, le courtier étaye sa décision par la perspective de pertes de parts de marchés de la part de GM comme de Ford, d'un 'mix' prix moins favorable et de l'impact de l'émergence des véhicules électriques sur la rentabilité des constructeurs automobiles.



Il abaisse en conséquence son conseil sur Ford de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' avec un objectif de cours ramené de 16 à 12 dollars.





Valeurs associées FORD MOTOR 10,40 USD NYSE -4,37%