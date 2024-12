Ford: le succès de la série F confirmé en 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 16:12









(CercleFinance.com) - Ford fait savoir que pour la 48e année consécutive, ses fourgons de la série F sont les plus vendus aux États-Unis, avec désormais plus de 33 millions d'unités écoulées depuis 1977.



La série F, qui inclut les modèles emblématiques comme le F-150 (qui fête son 50e anniversaire en 2025) et le F-600, se distingue par une gamme variée de motorisations, allant des modèles à essence et diesel aux hybrides PowerBoost et F-150 Lightning entièrement électriques.



Le modèle 2025 met en avant des technologies innovantes, telles que le système de conduite autonome BlueCruise, le système Pro Power Onboard, et des améliorations de la porte arrière Pro Access.



Il offre également des capacités de remorquage et de charge exceptionnelles, avec un maximum de 8 000 lb de charge utile et 40 000 lb de capacité de remorquage pour les modèles Super Duty.





