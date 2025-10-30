Ford investit 170 millions de dollars en Argentine pour produire la Ranger hybride

Ford F.N va investir 170 millions de dollars supplémentaires en Argentine pour produire son pick-up Ranger hybride rechargeable, a indiqué le constructeur automobile dans un communiqué mercredi.

Ford commencera à produire le modèle dans son usine argentine en 2027, a ajouté la firme.