Ford investit 170 millions de dollars en Argentine pour produire la Ranger hybride
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 00:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford F.N va investir 170 millions de dollars supplémentaires en Argentine pour produire son pick-up Ranger hybride rechargeable, a indiqué le constructeur automobile dans un communiqué mercredi.

Ford commencera à produire le modèle dans son usine argentine en 2027, a ajouté la firme.

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,245 USD NYSE +0,84%
© 2025 Thomson Reuters.

