Ford gagne plus de 1% après la publication de ses ventes aux USA
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 15:35
Dans le détail, les ventes de véhicules hybrides ont augmenté de 14,7%, à 55 177 véhicules tandis que les ventes de véhicules électriques ont progressé de 30,2%, à 30 612 unités. Enfin, les ventes de voitures à moteur thermique ont progressé de 6,3%, à 459 733 unités.
En matière de segments, les ventes de fourgons/camions (Trucks) ont progressé de 7,4%, à 313 654 unités, tandis que les ventes de 'SUV' ont progressé de 9,7%, à 222 601 unités et celles du segment ' Cars ' avancent de 2,5%, à 9267 unités.
Le titre s'arroge près de 1,3% à l'ouverture à New York.
Valeurs associées
|12,125 USD
|NYSE
|+1,42%
A lire aussi
-
Cinq survivants au total ont été extraits mercredi des décombres d'une école islamique indonésienne qui s'est effondrée lundi, alors que des parents désespérés demandent d'accélérer les efforts pour retrouver des dizaines d'autres enfants encore présumés piégés. ... Lire la suite
-
Le géant français des jeux vidéo Ubisoft a amorcé mercredi sa réorganisation avec le lancement opérationnel de "Vantage Studios", une nouvelle filiale regroupant ses plus grosses marques, a-t-il indiqué à l'AFP. Cette structure exploitera sous licence avec Ubisoft ... Lire la suite
-
La flottille pour Gaza, qui se trouve au large de l'Egypte, s'est dite déterminée mercredi à poursuivre sa route malgré des "manoeuvres d'intimidation" attribuées à Israël et des appels de gouvernements européens à ne pas s'approcher davantage du territoire palestinien. ... Lire la suite
-
Numéro un peu particulier du Journal des biotechs, sans point d'actualité mais avec deux entretiens. Le premier est consacré à Pascal Prigent qui revient notamment sur l'arrêt du programme VS-01 dans l'ACLF et réaffirme la stratégie de Genfit dans cette indication. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer