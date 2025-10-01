 Aller au contenu principal
Ford gagne plus de 1% après la publication de ses ventes aux USA
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 15:35

Ford annonce avoir vendu un total de 545 522 véhicules aux Etats-Unis au 3e trimestre 2025, un chiffre en hausse de 8,2% par rapport à la même période un an plus tôt.

Dans le détail, les ventes de véhicules hybrides ont augmenté de 14,7%, à 55 177 véhicules tandis que les ventes de véhicules électriques ont progressé de 30,2%, à 30 612 unités. Enfin, les ventes de voitures à moteur thermique ont progressé de 6,3%, à 459 733 unités.

En matière de segments, les ventes de fourgons/camions (Trucks) ont progressé de 7,4%, à 313 654 unités, tandis que les ventes de 'SUV' ont progressé de 9,7%, à 222 601 unités et celles du segment ' Cars ' avancent de 2,5%, à 9267 unités.

Le titre s'arroge près de 1,3% à l'ouverture à New York.

Valeurs associées

FORD MOTOR
12,125 USD NYSE +1,42%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

