Ford et GM en hausse après que Jefferies s'est montré optimiste

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27 juillet - ** Les actions de Ford F.N et de General Motors

GM.N ont progressé lundi après que Jefferies a relevé la recommandation sur ces deux constructeurs automobiles, passant de “conserver” à “acheter”

** L'action Ford a progressé de 2,4% à 14,71 dollars, tandis que celle de GM a gagné 3,6% à 85,62 dollars en début de séance ** Jefferies a relevé son objectif de cours pour Ford de 3 dollars, à 17,50 dollars, et a évoqué un “creux des marges”, estimant que le deuxième trimestre constituera un point bas en termes de volume et que la situation devrait “se normaliser à la hausse” suite à la reprise de la production par le producteur d’aluminium Novelis dans son usine de New York

** F fait preuve d’une meilleure allocation du capital et s’attaque à d’anciens points d’instabilité, notamment grâce à sa plateforme universelle pour véhicules électriques dont le lancement est prévu au second semestre 2027, a indiqué Jefferies dans une note ** La société de courtage a relevé son objectif de cours sur GM de 9 dollars, à 99 dollars, affirmant qu’après la publication des résultats du deuxième trimestre , elle était convaincue que 2027 renforcerait encore la position concurrentielle de l’entreprise aux États-Unis

** L’année prochaine devrait être davantage soutenue par le cycle de produits, l’efficacité et une certaine diversification, estime Jefferies, qui souligne le lancement prévu des nouveaux pick-ups Silverado/Sierra fin 2026, dans un contexte de faibles stocks et d’une part de marché “stable” compte tenu de la position déjà dominante de GM sur les segments des gros pick-ups

** La note moyenne attribuée par les 24 courtiers couvrant F est “conserver” et le cours-cible médian est de 14 $; la note moyenne attribuée par les 28 courtiers couvrant GM est “acheter” avec un cours-cible médian de 100 $ – données LSEG ** F devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le mardi 28 juillet après la clôture du marché

** Sur la séance, l'action F a progressé de 12% et celle de GM d'environ 5% depuis le début de l'année