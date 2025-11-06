 Aller au contenu principal
Ford envisage de supprimer le camion F-150 EV, selon le WSJ
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 20:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Les dirigeants de Ford F.N envisagent d'abandonner la version électrique du pick-up F-150, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

Ford a refusé de commenter l'affaire, mais a déclaré qu'il se concentrait sur la production de variantes à essence et hybrides de son F-150 pendant qu'il se remettait de l'incendie chez Novelis.

Le mois dernier, un responsable syndical a déclaré à Reuters que Ford suspendait la production à l'usine de Dearborn, dans le Michigan, qui fabrique son pick-up électrique F-150 Lightning, en raison d'un incendie survenu dans l'usine d'aluminium d'un fournisseur.

"Nous avons de bons stocks de F-150 Lightning et nous remettrons en route le Rouge Electric Vehicle Center au bon moment, mais nous n'avons pas de date exacte pour l'instant", a déclaré Ford dans un communiqué jeudi.

Le WSJ ajoute que les dirigeants de General Motors GM.N ont discuté de l'abandon de certains camions électriques, citant des personnes familières avec le sujet.

Les trois groupes de Detroit, qui comprennent Ford, GM et Stellantis <STLAM.MI >, la société mère de Chrysler, ont revu à la baisse leurs plans ambitieux pour les véhicules électriques aux Etats-Unis, en se recentrant sur leurs modèles à essence.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

