Ford: développe sa fabrication à Chennai en Inde

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé avoir soumis une lettre d'intention au gouvernement du Tamil Nadu, confirmant son intention d'utiliser l'usine de Chennai pour la fabrication de produits destinés à l'exportation.



Cette décision stratégique permettra de réorienter l'usine vers la fabrication de produits destinés à l'exportation vers les marchés mondiaux, dans le cadre de la stratégie de l'entreprise visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.



'Cette étape vise à souligner notre engagement continu envers l'Inde, car nous avons l'intention de tirer parti de l'expertise de fabrication disponible au Tamil Nadu pour desservir de nouveaux marchés mondiaux. ' indique le groupe.



Ford emploie actuellement 12 000 personnes dans le cadre de ses opérations commerciales mondiales au Tamil Nadu, un nombre qui devrait augmenter de 2 500 à 3 000 postes au cours des trois prochaines années.





