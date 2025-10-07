Ford chute après la publication d'un rapport selon lequel l'incendie d'un de ses principaux fournisseurs va perturber ses activités pendant des mois

(Mises à jour)

7 octobre - ** Les actions du constructeur automobile Ford F.N chutent de 6,2 % à 11,91 $

** Un incendie qui s'est déclaré dans l'usine d'aluminium de Novelis à New York le mois dernier perturbera les activités de Ford et d'autres constructeurs automobiles pendant des mois, a rapporté le Wall Street Journal lundi

** Ford, le plus grand utilisateur d'aluminium de l'usine, informera probablement les investisseurs de l'impact potentiel lors de l'annonce de ses résultats trimestriels dans le courant du mois

** L'usine d'Oswego fournit des tôles d'aluminium utilisées pour les camions de la série F de Ford, qui sont les plus vendus et les plus rentables, selon deux sociétés de courtage

** Chaque 10 000 unités de production perdue, en raison de l'interruption, réduit de 180 millions de dollars l'Ebit de Ford, estime TD Cowen

** Morningstar indique que l'usine répondrait à 40 % des besoins en aluminium de l'industrie automobile américaine et ne pense pas que d'autres usines ou fournisseurs puissent compenser l'interruption de la production

** Dans une déclaration à Reuters lundi, Novelis - propriété de l'indien Hindalco HALC.NS - a déclaré qu'elle prévoyait le redémarrage des activités du laminoir à chaud de l'usine d'Oswego pour le premier trimestre 2026

** Le fournisseur de pièces automobiles BorgWarner BWA.N et Lear Corp LEA.N en baisse de 4,6% et 2,3% respectivement

** En tenant compte de l'évolution de la séance, les actions de Ford ont augmenté de 20,3 % depuis le début de l'année