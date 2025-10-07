 Aller au contenu principal
Ford chute après la publication d'un rapport selon lequel l'incendie d'un de ses principaux fournisseurs va perturber ses activités pendant des mois
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 19:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

7 octobre - ** Les actions du constructeur automobile Ford F.N chutent de 6,2 % à 11,91 $

** Un incendie qui s'est déclaré dans l'usine d'aluminium de Novelis à New York le mois dernier perturbera les activités de Ford et d'autres constructeurs automobiles pendant des mois, a rapporté le Wall Street Journal lundi

** Ford, le plus grand utilisateur d'aluminium de l'usine, informera probablement les investisseurs de l'impact potentiel lors de l'annonce de ses résultats trimestriels dans le courant du mois

** L'usine d'Oswego fournit des tôles d'aluminium utilisées pour les camions de la série F de Ford, qui sont les plus vendus et les plus rentables, selon deux sociétés de courtage

** Chaque 10 000 unités de production perdue, en raison de l'interruption, réduit de 180 millions de dollars l'Ebit de Ford, estime TD Cowen

** Morningstar indique que l'usine répondrait à 40 % des besoins en aluminium de l'industrie automobile américaine et ne pense pas que d'autres usines ou fournisseurs puissent compenser l'interruption de la production

** Dans une déclaration à Reuters lundi, Novelis - propriété de l'indien Hindalco HALC.NS - a déclaré qu'elle prévoyait le redémarrage des activités du laminoir à chaud de l'usine d'Oswego pour le premier trimestre 2026

** Le fournisseur de pièces automobiles BorgWarner BWA.N et Lear Corp LEA.N en baisse de 4,6% et 2,3% respectivement

** En tenant compte de l'évolution de la séance, les actions de Ford ont augmenté de 20,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

Aluminium alloy
2 509,00 USD LME 0,00%
BORGWARNER
42,130 USD NYSE -5,18%
FORD MOTOR
11,915 USD NYSE -6,29%
LEAR
99,405 USD NYSE -3,43%
Fermer

