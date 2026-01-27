 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ford choisit Lisa Drake, une cadre maison, pour diriger sa nouvelle branche d'énergie
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 16:55

Ford Motor a annoncé mardi la promotion de Lisa Drake à la tête de sa nouvelle division énergétique, baptisée Ford Energy, la branche que le constructeur automobile a mise en place afin de lancer ses activités dans les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), un projet qui avait été officialisé en décembre dernier.

Dans ses nouvelles fonctions, qu'elle endossera avec effet immédiat, Drake sera chargée de chapeauter l'ensemble des métiers de Ford Energy, allant de la fabrication des cellules de batterie à l'assemblage des systèmes, et ce jusqu'à leur commercialisation.

Elle devra également constituer l'équipe de management qui supervisera l'ensemble de cette nouvelle division, que le groupe de Dearborn (Michigan) dit considérer comme une opportunité afin de s'ouvrir les portes d'un marché en forte croissance.

"Lisa possède une expertise approfondie dans le domaine de la mise à l'échelle de systèmes industriels complexes et dans la sécurisation de chaînes d'approvisionnement critiques", explique John Lawler, le vice-président du groupe auquel la cadre dirigeante rapportera.

"Son leadership s'avère essentiel alors que nous lançons Ford Energy, avec l'ambition de répondre à la demande croissante en solutions de stockage d'énergie par batteries fiables, des systèmes qui garantissent la stabilité et la résilience du réseau électrique pour les services publics comme pour les grands consommateurs d'énergie", a-t-il ajouté.

Drake, qui dirigeait jusqu'ici le projet industriel pour les batteries et la propulsion électrique de Ford en tant que vice-présidente des programmes des plateformes technologiques et des systèmes pour véhicules électriques, devra mettre son expertise en matière d'industrialisation et de logistique afin de mener à bien l'implantation industrielle aux Etats-Unis de cette nouvelle unité opérationnelle.

A la Bourse de New York, le titre Ford progressait de 2,4% suite à cette annonce, à comparer avec une hausse de seulement 2,5% pour l'indice S&P 500.

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,830 USD NYSE +2,86%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Contrat de Capgemini avec l'ICE : Roland Lescure "engage" le groupe à "questionner" ses activités
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.01.2026 18:10 

    Le ministre de l'Economie Roland Lescure a appelé mardi le groupe d'informatique français Capgemini à "questionner" ses activités, après la révélation d'un contrat passé par une filiale avec la police américaine de l'immigration (ICE). "J'engage Capgemini à faire ... Lire la suite

  • Le logo de LVMH
    LVMH: Hausse surprise des ventes au 4e trimestre avec l'amélioration en Chine
    information fournie par Reuters 27.01.2026 18:08 

    LVMH a fait état mardi d'une hausse surprise de ses ventes au quatrième trimestre, ‍alimentant les espoirs d'un rebond plus large du secteur malgré les tensions commerciales, la faiblesse du dollar et le cours élevé ‌de l'or qui pèsent sur ses marges. Propriétaire ... Lire la suite

  • Une carte avec les photos de Renee Good et Alex Pretti sur un lieu de commémoration à Minneapolis, dans le Minnesota, le 27 janvier 2026 ( AFP / Octavio JONES )
    Minneapolis: sous la pression, Trump lâche du lest
    information fournie par AFP 27.01.2026 18:08 

    Des agents fédéraux devaient commencer à quitter Minneapolis mardi, dans le cadre de la reprise en main de l'opération anti-immigration sur place par un proche conseiller de Donald Trump, contraint à l'apaisement après la mort d'un deuxième manifestant américain. ... Lire la suite

  • Dong Jun à Kuala Lumpur, en Indonésie, le 31 octobre 2025. ( POOL / HASNOOR HUSSAIN )
    La Chine veut "renforcer la coordination stratégique" avec la Russie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.01.2026 18:06 

    "Les exemples du Venezuela et de l'Iran" illustre la nécessité pour la Chine et la Russie de coopérer, a estimé le ministre de la Défense russe. Le ministre chinois de la Défense a déclaré mardi 27 janvier, lors d'un appel vidéo avec son homologue russe, que leurs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank