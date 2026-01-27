Ford choisit Lisa Drake, une cadre maison, pour diriger sa nouvelle branche d'énergie
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 16:55
Dans ses nouvelles fonctions, qu'elle endossera avec effet immédiat, Drake sera chargée de chapeauter l'ensemble des métiers de Ford Energy, allant de la fabrication des cellules de batterie à l'assemblage des systèmes, et ce jusqu'à leur commercialisation.
Elle devra également constituer l'équipe de management qui supervisera l'ensemble de cette nouvelle division, que le groupe de Dearborn (Michigan) dit considérer comme une opportunité afin de s'ouvrir les portes d'un marché en forte croissance.
"Lisa possède une expertise approfondie dans le domaine de la mise à l'échelle de systèmes industriels complexes et dans la sécurisation de chaînes d'approvisionnement critiques", explique John Lawler, le vice-président du groupe auquel la cadre dirigeante rapportera.
"Son leadership s'avère essentiel alors que nous lançons Ford Energy, avec l'ambition de répondre à la demande croissante en solutions de stockage d'énergie par batteries fiables, des systèmes qui garantissent la stabilité et la résilience du réseau électrique pour les services publics comme pour les grands consommateurs d'énergie", a-t-il ajouté.
Drake, qui dirigeait jusqu'ici le projet industriel pour les batteries et la propulsion électrique de Ford en tant que vice-présidente des programmes des plateformes technologiques et des systèmes pour véhicules électriques, devra mettre son expertise en matière d'industrialisation et de logistique afin de mener à bien l'implantation industrielle aux Etats-Unis de cette nouvelle unité opérationnelle.
A la Bourse de New York, le titre Ford progressait de 2,4% suite à cette annonce, à comparer avec une hausse de seulement 2,5% pour l'indice S&P 500.
Valeurs associées
|13,830 USD
|NYSE
|+2,86%
A lire aussi
-
Le ministre de l'Economie Roland Lescure a appelé mardi le groupe d'informatique français Capgemini à "questionner" ses activités, après la révélation d'un contrat passé par une filiale avec la police américaine de l'immigration (ICE). "J'engage Capgemini à faire ... Lire la suite
-
LVMH a fait état mardi d'une hausse surprise de ses ventes au quatrième trimestre, alimentant les espoirs d'un rebond plus large du secteur malgré les tensions commerciales, la faiblesse du dollar et le cours élevé de l'or qui pèsent sur ses marges. Propriétaire ... Lire la suite
-
Des agents fédéraux devaient commencer à quitter Minneapolis mardi, dans le cadre de la reprise en main de l'opération anti-immigration sur place par un proche conseiller de Donald Trump, contraint à l'apaisement après la mort d'un deuxième manifestant américain. ... Lire la suite
-
"Les exemples du Venezuela et de l'Iran" illustre la nécessité pour la Chine et la Russie de coopérer, a estimé le ministre de la Défense russe. Le ministre chinois de la Défense a déclaré mardi 27 janvier, lors d'un appel vidéo avec son homologue russe, que leurs ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer