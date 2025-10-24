 Aller au contenu principal
Ford bondit après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 17:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

24 octobre - ** Les actions de l'ancien constructeur automobile Ford F.N augmentent de 11 % à 13,7 $

** La société a affiché un bénéfice trimestriel par action de 45 cents, dépassant les attentes des analystes de LSEG qui tablaient sur 36 cents

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 50,5 milliards de dollars, soit une hausse de 9 % par rapport à l'année dernière

** Les ventes de camions et de SUV à essence continuent de générer des bénéfices pour le constructeur automobile

** Cependant, Co a réduit ses prévisions pour 2025 concernant le bénéfice avant intérêts et impôts à une fourchette de 6 à 6,5 milliards de dollars, contre 6,5 à 7,5 milliards de dollars précédemment

** Piper Sandler déclare que sans un récent incendie chez le fournisseur d'aluminium de Ford, l'entreprise aurait augmenté ses prévisions

** Trois des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 19 comme "conservée" et trois comme "vendue" ou inférieure; leur prévision médiane est de 11 $ - données compilées par LSEG

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 38,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,679 USD NYSE +11,12%
