Ford : baisse attendue du BPA au T3, hausse du chiffre d'affaires en glissement annuel

23 octobre - ** Les actions de Ford Motor F.N ont baissé de 1,4 % jeudi avant la publication du rapport financier du troisième trimestre après la clôture du marché

** Les analystes de Wall Street prévoient que le constructeur automobile publiera un BPA ajusté de 0,36 $ contre 0,49 $ au même trimestre de l'année précédente, sur un chiffre d'affaires de 43,08 milliards de dollars contre 43,07 milliards de dollars au même trimestre de l'année précédente, selon les dernières données de LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, le bénéfice par action de Ford a dépassé les attentes 6 fois et le chiffre d'affaires 6 fois ** Ford a annoncé une hausse de 8,2 % de ses ventes d'automobiles aux États-Unis au troisième trimestre le 1er octobre, grâce à une demande stable de SUV et de camionnettes, avec des ventes de 545 522 unités au cours du trimestre contre 504 039 unités il y a un an ** Les investisseurs surveilleront l'impact des tarifs douaniers dans le rapport; Ford a déclaré en juillet que ses résultats du deuxième trimestre ont subi un impact tarifaire de 800 millions de dollars , moins prononcé que certains rivaux américains grâce à une base de fabrication nationale solide ** General Motors GM.N a bondi de près de 15% lundi après avoir publié ses résultats trimestriels et revu à la hausse ses perspectives de bénéfices

** Les actions se sont échangées à 12,26 $ contre une prévision médiane de 11 $, selon LSEG, qui indique 24 notes d'analystes: 2 " achat fort ", 1 " achat ", 18 " maintien ", 2 " vente " et 1 " vente forte "

** Depuis le début de l'année, les actions de Ford ont augmenté d'environ 24 %, contre un gain d'environ 4 % pour l'indice des biens de consommation discrétionnaire du S&P 500

