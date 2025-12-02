Ford a vu ses ventes aux USA diminuer de 0,9% en novembre avec les VE
02/12/2025
Ford a annoncé mardi une baisse de 0,9% de ses ventes aux Etats-Unis en novembre par rapport au même mois de l'an dernier sous l'effet de la chute de ses ventes de véhicules électriques, due à la décision par l'administration Trump de supprimer les subventions destinées à ce segment du marché.
Les ventes du deuxième constructeur automobile américain sont retombées à 164 925 unités le mois dernier, contre 166 373 un an plus tôt, selon des chiffres publiés par le groupe.
Par catégories de véhicules, la baisse atteint 4,9% pour les SUV, les pick-up et camionnettes sont restées stables et les voitures de tourisme ont bondi de 78,6% grâce au succès non démenti de la Mustang.
Du point de vue des motorisations, la baisse atteint 60,8% pour les véhicules électriques, dont une chute de 72,4% pour le F-150 Lightning, la version électrique de son pick-up vedette.
Suite à ces annonces, l'action Ford cédait 0,8% mardi matin à la Bourse de New York, à comparer avec une hausse de 0,8% pour l'indice S&P 500.
