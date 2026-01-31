Ford a discuté avec le Chinois Xiaomi d'un partenariat pour les véhicules électriques, selon le FT

(Ajoute des détails de l'article du FT et le contexte à partir du paragraphe 2)

Ford F.N a engagé des discussions avec le fabricant de véhicules électriques Xiaomi 1810.HK en vue de former une coentreprise pour fabriquer des VE aux Etats-Unis, a rapporté samedi le Financial Times, citant des personnes au fait du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport du FT, que Ford a démenti en le qualifiant de "complètement faux". Ford et Xiaomi n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Certains grands constructeurs automobiles américains

et des législateurs s'inquiètent de voir les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries soutenus par le gouvernement chinois entrer aux États-Unis pour y ouvrir des usines de fabrication, arguant que l'avenir de l'industrie est en jeu.

En début de semaine, le président républicain d'une commission de la Chambre des représentants a envoyé une lettre au directeur général de Ford, Jim Farley, l'interrogeant sur les projets du constructeur automobile de former une coentreprise avec le constructeur automobile chinois BYD, et le mettant en garde contre les risques potentiels.

"La Chine a déjà montré ces derniers mois qu'elle utiliserait la chaîne d'approvisionnement automobile comme une arme. Il s'agit d'une vulnérabilité grave qui ne ferait qu'empirer si Ford s'engageait dans un nouveau partenariat avec BYD", a déclaré le représentant John Moolenaar dans la lettre envoyée mercredi.

M. Moolenaar s'est également inquiété des projets du constructeur automobile de construire un centre de données de 3 milliards de dollars fabriquant des batteries avec la technologie de la société chinoise CATL 300750.SZ .

Les constructeurs automobiles nord-américains ont réduit leur coûteuse campagne en faveur des véhicules électriques après avoir eu du mal à suivre le rythme de leurs rivaux chinois, en perdant des crédits d'impôt et en se tournant vers des modèles moins chers et des hybrides à la place.

Ford a déclaré en décembre de l'année dernière qu'il prendrait une dépréciation de 19,5 milliards de dollars et mettrait au rebut plusieurs modèles de véhicules électriques.