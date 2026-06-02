Forbright, la société de John Delaney, vise une valorisation de 994 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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* Forbright vise jusqu'à 158 millions de dollars lors de son introduction en bourse à New York

* L'ancien représentant américain John Delaney dirige une banque du Maryland

* Parmi les investisseurs figurent les sociétés de rachat Centerbridge Partners, Gallatin Point et Bayview

(Ajout de détails, de contexte et d'un commentaire d'analyste à partir du paragraphe 4) par Arasu Kannagi Basil

Forbright, fondée par l'ancien représentant américain John Delaney, vise une valorisation pouvant atteindre 993,8 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que la vague de nouvelles introductions en bourse des banques américaines se prolonge jusqu'en 2026.

Forbright, basée à Chevy Chase, dans le Maryland, cherche à lever jusqu'à 158 millions de dollars en proposant 7,9 millions d'actions à un prix compris entre 18 et 20 dollars chacune, a-t-elle annoncé mardi.

Plusieurs banques américaines ont fait appel aux marchés publics au cours des 12 derniers mois, après que la crise bancaire régionale de 2023 eut freiné leur activité, les valorisations plus élevées encourageant les conseils d'administration à aller de l'avant avec leurs projets d'introduction en bourse.

Cinq banques américaines sont entrées en bourse en 2025, contre une seule entre 2023 et 2024, selon les données de Dealogic.

Forbright trouve ses origines dans la Congressional Bank, créée en 2003 en tant que banque communautaire desservant la région de Washington D.C.

Sa plateforme couvre les prêts aux entreprises de taille moyenne, la banque de détail numérique, le conseil stratégique et les services de gestion d'actifs.

“Jusqu'à présent, l'activité d'introduction en bourse en 2026 se concentre largement sur quelques thèmes, mais le succès s'autoalimente et nous voyons le marché des introductions en bourse de l'été s'étendre à de nouveaux secteurs”, a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches axées sur les introductions en bourse et d'ETF.

“Nous constatons désormais que la reprise des introductions en bourse s’étend au secteur financier.”

Poussée de croissance

Delaney, directeur général de Forbright, a passé six ans au Congrès en tant que représentant du Maryland et a démissionné en 2019 pour se lancer dans une campagne infructueuse en vue de l'investiture présidentielle du Parti démocrate en 2020.

La croissance de Forbright s'est accélérée après le retour de Delaney dans le secteur privé en 2020.

Delaney a mené une levée de fonds de 369 millions de dollars en 2021 auprès d’un consortium d’investisseurs, comprenant Centerbridge Partners, Gallatin Point Capital et Bayview Asset Management.

Cet apport de capitaux a alimenté une forte croissance, les actifs de Forbright passant de 1,9 milliard de dollars en 2020 à 8,2 milliards de dollars au 31 mars.

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Barclays figurent parmi les souscripteurs. Forbright sera cotée au Nasdaq sous le symbole “FRBT”.