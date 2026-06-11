Forbright, la société de John Delaney, est évaluée à environ 900 millions de dollars lors de son entrée au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les cours de clôture des actions aux paragraphes 1 et 2) par Arasu Kannagi Basil et Atharva Singh

Forbright FRBT.O , fondée par l'ancien représentant américain John Delaney, a clôturé en hausse de 0,6% lors de son entrée au Nasdaq jeudi, après avoir levé 142 millions de dollars lors de la première introduction en bourse d'une banque américaine cette année.

Basée à Chevy Chase, dans le Maryland, Forbright a ouvert à 17,50 dollars par action et clôturé à 18,10 dollars, ce qui confère à la société une valeur boursière de près de 900 millions de dollars.

Le mois de juin a démarré sur les chapeaux de roue pour le marché des introductions en bourse, une multitude d'émetteurs s'étant précipités pour s'introduire en bourse avant l'entrée en bourse imminente et très attendue de SpaceX, afin d'éviter de se faire concurrence pour attirer l'attention des investisseurs.

Les investisseurs semblent avoir négligé Forbright "en se concentrant uniquement sur SpaceX", a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et d’ETF axés sur les introductions en bourse, ajoutant que les opérations négligées peuvent parfois s’avérer gagnantes à long terme.

"En termes d'engouement, les introductions en bourse des banques ne sont pas non plus les plus sexy", a ajouté Kennedy.

Forbright trouve ses origines dans la Congressional Bank, créée en 2003 en tant que banque communautaire desservant la région de Washington D.C. Sa plateforme couvre désormais le crédit aux entreprises de taille moyenne, la banque de détail numérique, le conseil stratégique et la gestion d'actifs.

La banque a vendu 7,9 millions d'actions lors de son introduction en bourse, dans la fourchette basse de la fourchette de prix annoncée , comprise entre 18 et 20 dollars par action. Au 31 mars, sa valeur comptable nette tangible s'élevait à environ 19,14 dollars par action.

Delaney, directeur général de Forbright, a représenté le Maryland à la Chambre des représentants des États-Unis pendant trois mandats avant de quitter le Congrès en 2019 pour se lancer dans une campagne infructueuse en vue de l'investiture présidentielle du Parti démocrate en 2020 .

La croissance de Forbright s'est accélérée après le retour de Delaney dans le secteur privé. Il a mené une levée de fonds de 369 millions de dollars en 2021 auprès d'investisseurs tels que Centerbridge Partners, Gallatin Point Capital et Bayview Asset Management.

Delaney avait auparavant fondé et dirigé deux sociétés cotées à New York: HealthCare Financial Partners et CapitalSource.

"C'est la dynamique de croissance qui rend l'opération attractive. Cela, ainsi que l'implication de Delaney et des investisseurs institutionnels", a déclaré Kennedy.