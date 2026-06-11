Forbright, la société de John Delaney, est évaluée à 870 millions de dollars après la chute de son cours lors de son introduction en bourse

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Forbright, fondée par l'ancien représentant américain John Delaney, a atteint une valorisation de 870 millions de dollars après que ses actions ont chuté de 2,8 % lors de leur entrée en bourse sur le Nasdaq jeudi.

Basée à Chevy Chase, dans le Maryland, Forbright a vu ses actions s'ouvrir à 17,50 dollars chacune, soit un niveau inférieur au prix d'offre de 18 dollars. La société a levé 142 millions de dollars lors de son introduction en bourse en vendant 7,9 millions d'actions au bas de la fourchette de prix annoncée, comprise entre 18 et 20 dollars par action.

Les introductions en bourse des banques américaines ont fait leur retour au cours des 12 derniers mois, après avoir surmonté la crise bancaire régionale de 2023, le rebond des cours boursiers encourageant les conseils d'administration à se tourner vers les marchés publics.

L'histoire de Forbright remonte à la Congressional Bank, créée en 2003 en tant que banque communautaire desservant la région de Washington D.C.

Sa plateforme couvre les prêts aux entreprises de taille moyenne, la banque de détail numérique, le conseil stratégique et les services de gestion d'actifs.