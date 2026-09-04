Football : Van de Donk offre la victoire à London City face à Manchester United lors du match d'ouverture de la WSL

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Les Lionesses de London City ont confirmé pourquoi beaucoup s'attendent à ce qu'elles se battent pour les premières places de la Super League féminine cette saison, en battant Manchester United 2-1 lors du match d'ouverture vendredi, après une campagne de transferts estivale qui a transformé les ambitions du club.

London City a ouvert le score à la 9e minute lorsque Julia Zigiotti Olme, de Manchester United, a marqué contre son camp d’un coup de tête sur un corner. L’équipe semblait alors se diriger vers une victoire facile lorsque l’internationale néerlandaise Danielle van de Donk, l’une des nombreuses recrues de renom, a doublé la mise à la 82e minute en reprenant d’une petite touche un centre à ras de terre de Delphine Cascarino.

Manchester United – avec Eva Olid qui faisait ses débuts en WSL moins d’un mois après avoir été engagée comme entraîneuse – a réagi sur la dernière action du match lorsque Simi Awujo a glissé le ballon dans le coin inférieur du but d’un tir à ras de terre, mais il n’y a pas eu le temps de renverser la situation et London City a tenu bon pour s’assurer une victoire lors de cette soirée d’ouverture.

« Commencer par une victoire est très important pour continuer à renforcer la confiance », a déclaré Eder Maestre, l'entraîneur des Lionesses, à Sky Sports. « Je pense que nous avons été très dominantes tout au long du match.

C’est l’identité que nous voulons – c’est pourquoi je suis très fier de l’équipe. Parfois, il faut prendre des risques pour jouer de cette manière. »

Soutenu par sa propriétaire milliardaire Michele Kang, London City, promu l’année dernière, a investi massivement sur le marché des transferts, recrutant des internationales confirmées telles que Van de Donk, la double lauréate du Ballon d’Or Alexia Putellas, sa coéquipière au FC Barcelone Mapi León et l’ancienne gardienne de but de l’Angleterre Mary Earps.

« Je suis encore en phase d’apprentissage (du football anglais), c’est le premier match. C’est un championnat très physique », a déclaré la capitaine de London City, Putellas. « Je suis le genre de joueuse qui pense que le ballon se déplace toujours plus vite que les jambes, donc nous allons essayer de nous améliorer sur ce point.

« C’est le premier match, nous devons bien sûr encore progresser. Nous allons offrir un football de mieux en mieux à notre public. »

Jeudi, Kang a révélé que le nouveau contrat de sponsoring maillot de son club avec la marque de sport Nike est le plus important du football féminin – et qu’il vaut plus que ceux de certaines équipes de Premier League.