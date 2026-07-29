Football – Réactions au plan d'investissement privé de la FIFA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de Blatter, de la Belgique, de la Roumanie et de la FIFPRO)

La FIFA a annoncé mardi son intention de créer une filiale, , dotée d'un capital de 20 milliards de dollars, chargée de gérer la Coupe du monde et ses autres événements, et proposera à des investisseurs externes de prendre une participation pouvant aller jusqu'à 20 % dans cette société.

Voici les citations et réactions recueillies mercredi.

COMMUNIQUÉ DE L’UEFA

« Nous avons appris aujourd’hui que la FIFA avait fixé un délai aux fédérations pour qu’elles soutiennent ses propositions, sous peine de voir l’offre de versement unique retirée. Cela en dit long sur ce projet.

« Mais après avoir mené des discussions avec de nombreux acteurs du monde du football, l’UEFA sait qu’il existe une opposition importante et croissante au projet de la FIFA. La FIFA ne peut pas continuer à utiliser notre sport pour s’enrichir et enrichir ses amis. Nous pouvons développer ce sport de manière responsable. Il est temps de donner la priorité aux fédérations, aux clubs, aux ligues, aux joueurs et aux supporters. »

DÉCLARATION DE LA FÉDÉRATION DE LA CONCACAF

« Nous partageons la déception de nombreux acteurs de notre région et du monde du football face au fait que ce projet ait été élaboré et rendu public dans le détail avant même que des discussions n’aient eu lieu avec les instances dirigeantes et les parties prenantes concernées. »

DÉCLARATION DE LA CONFÉDÉRATION ASIATIQUE DE FOOTBALL

« L’AFC est fermement convaincue que toutes les parties prenantes doivent disposer d’informations suffisantes et d’un délai adéquat pour évaluer la proposition dans son intégralité, y compris ses implications en matière de gouvernance, juridiques, commerciales et stratégiques.

« Un tel processus est essentiel pour garantir que toute décision reflète les intérêts collectifs de la communauté mondiale du football et renforce la confiance dans le cadre de gouvernance de la FIFA. »

SEPP BLATTER, ANCIEN PRÉSIDENT DE LA FIFA, À REUTERS « Le football n’appartient ni à un individu ni à une institution. Il appartient au peuple. Si la FIFA était transformée en une structure d’entreprise à but lucratif, elle perdrait son âme. »

PHILIPPE DIALLO, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, À LA RADIO FRANCE INTER

« Compte tenu de l’orientation prise — à savoir, si je comprends bien, l’apport de fonds d’investissement dans une entité commerciale aux côtés de la FIFA —, cela soulève évidemment de nombreuses questions, d’autant plus que nous, les fédérations membres, n’avons pas été associés à ce processus et que nous ne disposons pas des informations spécifiques nécessaires pour nous prononcer sur des questions qui sont clairement fondamentales pour l’avenir du football. »

DÉCLARATION DE LA FA ANGLAISE

« Nous n’avions absolument pas connaissance de cette proposition et ne disposons d’aucun détail concret, notamment sur la nature exacte de celle-ci et les conditions qui y sont associées.

« Au vu des informations limitées dont nous disposons, nous sommes profondément préoccupés par l’absence de processus et de gouvernance qui a conduit à cette situation, ainsi que par le contenu et les principes apparents de cette proposition.

JAVIER TEBAS, PRÉSIDENT DE LA LALIGA, SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

« Les compétitions et les droits commerciaux de la FIFA ne sont pas la propriété personnelle du président de la FIFA, Gianni Infantino. Quiconque mêle politique, discipline, argent et pouvoir sans transparence n’est pas apte à diriger quoi que ce soit. Infantino n’est pas la solution aux problèmes de gouvernance de la FIFA. »

ERIK BROGGER RASMUSSEN, directeur général DE LA FÉDÉRATION DANOISE DE FOOTBALL, À REUTERS

« À l’instar de l’UEFA, la Fédération danoise de football prend cette affaire très au sérieux. Il s’agit d’une proposition dont nous n’avons pris connaissance que par les médias.

« Il est donc essentiel que nous ayons une vue d’ensemble complète du contenu et du processus. Ce n’est que sur cette base que nous pourrons discuter de la question au sein de la Fédération danoise de football et avec nos collègues de l’UEFA, puis réagir au contenu. »

DAVID TRUNDA, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION TCHÈQUE DE FOOTBALL, À SKY SPORTS

« Je vois les avantages concrets pour le football tchèque d’une collaboration étroite avec Gianni Infantino et son équipe. Bien sûr, nous avons besoin de plus de détails, mais mon point de vue personnel est que je perçois l’impact positif des intentions de la FIFA. »

HANS-JOACHIM WATZKE, MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’UEFA ET VICE-PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALLEMANDE DE FOOTBALL, À KICKER

« Une ligne est franchie ici. Il existe un fort consensus parmi les fédérations membres sur cette question.

« Lors de la Coupe du monde, six équipes européennes ont atteint les quarts de finale et trois se sont qualifiées pour les demi-finales. Si le football européen s’unit pour s’opposer à ces projets, cela aura un poids considérable. »

DÉCLARATION DES CLUBS DE FOOTBALL EUROPÉENS (EFC)

« L’EFC prend note avec une vive inquiétude des points presse et de l’annonce soudains et unilatéraux de la FIFA concernant une éventuelle nouvelle structure organisationnelle pour la commercialisation de certaines compétitions de football. Il serait tout à fait approprié que l’EFC soit pleinement consulté sur une proposition d’une telle ampleur. »

FÉDÉRATION SUÉDOISE DE FOOTBALL

« Le principe d’un soutien financier accru est important pour le développement du football, mais il est primordial que le football lui-même garde le contrôle de ses droits et de la manière dont ceux-ci sont gérés », a déclaré un porte-parole.

« Nous prenons note et partageons les préoccupations et les questions légitimes soulevées par l’UEFA au sujet de cette proposition et nous analyserons attentivement l’ensemble de la situation. »

DÉCLARATION DE LA FÉDÉRATION NÉERLANDAISE DE FOOTBALL (KNVB)

« Au vu des informations rendues publiques à ce jour, nous considérons qu’il s’agit d’une évolution très préoccupante pour le football international.

« De nombreuses questions restent encore sans réponse. Nous prévoyons également d’avoir des discussions à ce sujet avec l’UEFA et les autres fédérations européennes de football dans un avenir proche. »

DÉCLARATION DE LA FÉDÉRATION ROUMAINE DE FOOTBALL (FRF) « La FRF s'oppose catégoriquement à l'initiative émanant de la direction de la FIFA. La FRF suspend le débat concernant le soutien au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour un nouveau mandat, jusqu'à ce que des éclaircissements supplémentaires soient apportés. »

DÉCLARATION DE FIFPRO EUROPE « FIFPRO Europe a pris connaissance avec une profonde inquiétude de la proposition visant à transformer la Coupe du monde de la FIFA et d’autres compétitions de la FIFA en actifs investissables pour les capitaux privés, une mesure qui remodèlerait de manière fondamentale et irréversible les incitations qui sous-tendent les compétitions dans lesquelles les joueurs travaillent, s’affrontent et construisent leur carrière. »