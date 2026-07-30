Le Real Madrid va formuler une offre à Manchester City pour Rodri
À pas de loup. Le Real Madrid avance sur le dossier Rodri. Après avoir déclaré son envie de jouer à la Casa Blanca en mars, après des rumeurs l’envoyant là-bas, le meilleur joueur de la Coupe du monde 2026 discute désormais avec le club quinze fois champion d’Europe quant à une arrivée potentielle . Ces derniers devraient formuler une offre à Manchester City après avoir noué des contacts préliminaires avec l’Espagnol de 30 ans, rapporte Sky Sports .
Embed t.co…
NB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer