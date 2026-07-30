Wall Street ouvre dans le vert, la tech mène la danse

Un trader à la Bourse de New York le 14 juillet 2026. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, portée par la bonne forme de la tech entre deux vagues de résultats des géants du secteurs, la place américaine profitant également d'achats à bon compte après la chute de la veille.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 1,01%, l'indice Nasdaq - qui rassemble les grands noms technologiques - avançait de 1,67% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 1,02%.

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