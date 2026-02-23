Football - Quatre matches reportés après la mort d'un chef de cartel mexicain qui a déclenché des violences

(Mise à jour avec le match Necaxa-Queretaro suspendu en raison de bruits de coups de feu à l'extérieur du stade, paragraphes 5-6)

Quatre matchs de football ont été reportés au Mexique après une flambée de violence près de Guadalajara, l'une des villes hôtes du pays pour la Coupe du monde 2026, à la suite d'une opération militaire qui a coûté la vie dimanche au chef de cartel Nemesio Oseguera, "El Mencho ".

Oseguera, 60 ans, cerveau du puissant cartel Jalisco New Generation (CJNG), est mort en détention après avoir été blessé lors d'une opération des forces spéciales sur la côte pacifique du Mexique, dans l'État de Jalisco, selon le ministère de la Défense.

La ligue mexicaine a indiqué sur ses pages de médias sociaux que deux matchs de première division prévus dimanche - Queretaro contre FC Juarez dans la ligue masculine et Chivas contre America dans la ligue féminine - avaient été reportés indéfiniment.

Deux matchs de deuxième division prévus dimanche ont également été annulés, ont rapporté les médias locaux.

Le match féminin de dimanche entre Necaxa et Queretaro à Aguascalientes a été suspendu lorsque les joueuses ont quitté le terrain après avoir entendu de forts bruits à l'extérieur de l'Estadio Victoria, que les médias ont décrits comme des coups de feu.

Le match a repris plus tard et Necaxa l'a emporté 2-1.

L'équipe nationale du Mexique doit affronter l'Islande mercredi en match amical au stade Corregidora de Queretaro.

Pendant ce temps, les organisateurs du tournoi de tennis masculin Mexican Open à Acapulco ont déclaré que l'événement commencerait lundi comme prévu, sous des protocoles de sécurité établis.

L'Open de tennis féminin de Mérida devrait également débuter lundi.

Après l'annonce de la mort d'El Mencho, des membres présumés du cartel ont bloqué des autoroutes avec des voitures en feu et ont incendié des commerces dans plus d'une demi-douzaine d'États. Aucune victime civile n'a été signalée.

À Puerto Vallarta, station balnéaire populaire de Jalisco, des touristes effrayés ont décrit sur les réseaux sociaux des panaches de fumée sombre s'élevant dans le ciel depuis les environs de la baie. Air Canada, United Airlines, Aeromexico et American Airlines ont suspendu leurs vols dans la région.