Pourquoi la relation entre Joan Laporta et Lionel Messi s'est dégradée

Ne pas forcer avec son ex, conseil de pro. Dans un entretien accordé à Catalunya Radio, Joan Laporta a annoncé que sa relation avec Lionel Messi était loin d’être fusionnelle . En effet, le président du FC Barcelone, candidat à sa propre succession, semble regretter que son entente avec la légende du Barça se soit détériorée, évoquant notamment un fait remontant à la cérémonie du Ballon d’or 2023.

« La relation avec Messi n’est plus ce qu’elle était, constate Laporta . Il y a eu un incident lors de la cérémonie du Ballon d’or où je suis allé le saluer et il a estimé que nous ne devions pas nous saluer. Depuis, il y a eu un certain rapprochement, et nous espérons que cela continuera à l’avenir. La relation est tendue, mais il reste une légende du FC Barcelone. » …

SW pour SOFOOT.com