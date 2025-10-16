Football - Plus d'un million de billets pour la Coupe du monde ont été vendus grâce aux préventes Visa

Plus d'un million de billets pour la Coupe du monde 2026 ont été vendus à l'issue de la phase de prévente Visa V.N , a annoncé jeudi la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial.

Des supporters de 212 pays et territoires ont acheté des billets pendant la période de prévente, qui a débuté à la mi-septembre, a indiqué la FIFA dans un communiqué.

La demande a été portée par les résidents des trois pays hôtes - les États-Unis, le Canada et le Mexique - suivis par l'Angleterre, l'Allemagne, le Brésil, l'Espagne, la Colombie, l'Argentine et la France.

"Quelle étape passionnante sur la route de 2026", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. "Aujourd'hui, nous célébrons le franchissement de la barre du million de billets après la prévente Visa, preuve fantastique que la Coupe du Monde de la FIFA la plus ambitieuse et la plus inclusive de tous les temps suscite un énorme engouement dans le monde entier."

Au total, 28 équipes se sont déjà qualifiées pour le tournoi, qui sera le premier à réunir 48 nations et 104 matches dans 16 villes des trois pays hôtes.

La première phase de vente publique ouvrira le 27 octobre et proposera des billets individuels pour les matches ainsi que des packages spécifiques aux stades et aux équipes, a indiqué la FIFA.

Une plateforme officielle de revente de billets a également été lancée pour protéger les supporters des reventes non valides ou non autorisées.

La Coupe du monde 2026 se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est la première fois que le tournoi sera organisé par trois pays.