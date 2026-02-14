JO 2026/Ski acrobatique-Laffont au pied du podium du ski de bosses en parallèle

Ski acrobatique - Finales des bosses en parallèle femmes
Perrine Laffont a cruellement échoué samedi au pied du podium du ski de bosses en parallèle des Jeux olympiques de Milan-Cortina, en s'inclinant d'un seul point lors de la finale pour le bronze face à l'Américaine Elizabeth Lemley (18-17).
L'Australienne Jakara Anthony a décroché le titre grâce à sa victoire (20-15) en finale face à l'Américaine Jaelin Kauf, en argent.
Médaillée de bronze de ski de bosses mercredi, Perrine Laffont s'était qualifiée d'un rien en demi-finales de cette nouvelle épreuve olympique, dominant l'Américaine Tess Johnson sur la plus petite marge (18-17) en quarts de finale.
Mais le sort a ensuite tourné puisque la championne olympique 2018 a été disqualifiée en demi-finales pour une sortie de piste alors que son adversaire Jaelin Kauf a chuté quelques secondes plus tard, finalement sans conséquence.
Dans la petite finale, l'Ariégeoise a réalisé le meilleur temps mais cela n'a pas suffi.
"C'est dur à accepter et c'est vraiment dur de faire un sport à jugement à ce moment-là. C'est dur à comprendre", a réagi la triple championne du monde de ce format sur France TV.
Victime d'une sortie de piste mercredi en finale de ski de bosses, dont elle était championne olympique en titre et favorite, Jakara Anthony a rebondi en s'offrant le premier sacre de cette épreuve en parallèle.
(Rédigé par Vincent Daheron)
