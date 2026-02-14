 Aller au contenu principal
JO 2026/Ski acrobatique-Laffont au pied du podium du ski de bosses en parallèle
information fournie par Reuters 14/02/2026 à 12:53

Ski acrobatique - Finales des bosses en parallèle femmes

Perrine Laffont a ‌cruellement échoué samedi au pied du podium du ski ​de bosses en parallèle des Jeux olympiques de Milan-Cortina, en s'inclinant d'un seul point lors de la finale ​pour le bronze face à l'Américaine Elizabeth Lemley (18-17).

L'Australienne Jakara Anthony a ​décroché le titre grâce à ⁠sa victoire (20-15) en finale face à l'Américaine Jaelin ‌Kauf, en argent.

Médaillée de bronze de ski de bosses mercredi, Perrine Laffont s'était qualifiée ​d'un rien en ‌demi-finales de cette nouvelle épreuve olympique, dominant ⁠l'Américaine Tess Johnson sur la plus petite marge (18-17) en quarts de finale.

Mais le sort a ensuite tourné puisque ⁠la championne ‌olympique 2018 a été disqualifiée en demi-finales ⁠pour une sortie de piste alors que son ‌adversaire Jaelin Kauf a chuté quelques secondes ⁠plus tard, finalement sans conséquence.

Dans la petite finale, ⁠l'Ariégeoise a ‌réalisé le meilleur temps mais cela n'a pas suffi.

"C'est ​dur à accepter et ‌c'est vraiment dur de faire un sport à jugement à ce moment-là. ​C'est dur à comprendre", a réagi la triple championne du monde de ce format sur ⁠France TV.

Victime d'une sortie de piste mercredi en finale de ski de bosses, dont elle était championne olympique en titre et favorite, Jakara Anthony a rebondi en s'offrant le premier sacre de cette épreuve en parallèle.

(Rédigé ​par Vincent Daheron)

