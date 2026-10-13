Football – Netflix obtient les droits de diffusion de la Coupe du monde 2030 en Espagne et en Andorre

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(ajoute des détails, du contexte)

par David Latona

Netflix a annoncé mardi avoir obtenu les droits de diffusion de la Coupe du monde 2030 en Espagne, qui co-organise le tournoi, et en Andorre.

Il s'agirait de la première diffusion par Netflix d'un grand tournoi international masculin en Espagne, a précisé la société. La Coupe du monde 2026 y avait été diffusée par la chaîne nationale TVE.

Netflix, dont le siège se trouve en Californie, n’a pas divulgué les conditions financières de l’accord.

Aux termes de l'accord, un match par journée sera accessible gratuitement en Espagne. Netflix proposera également une chaîne nationale en clair qui diffusera un ensemble de matchs comprenant toutes les rencontres de l'Espagne, ainsi que les deux demi-finales et la finale.

Netflix n’a pas précisé le nom de cette chaîne.

TVE n’a pas souhaité s’exprimer sur son éventuel intérêt pour l’achat d’un lot de matchs.

L’Espagne, qui a remporté la Coupe du monde en Amérique du Nord cette année, co-organisera l’édition 2030 avec le Portugal et le Maroc, bien que l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay accueillent les matchs d’ouverture marquant le 100e anniversaire du tournoi.

L’Uruguay a accueilli la première Coupe du monde en 1930.

La chaîne de télévision publique espagnole TVE a diffusé les matchs de l’équipe nationale espagnole lors du tournoi de cette année, tandis que la plateforme privée DAZN, qui distribuait la chaîne payante de Mediapro dédiée à la Coupe du monde, a diffusé l’intégralité des 104 matchs.

Netflix détient les droits aux États-Unis et au Canada pour la Coupe du monde féminine de 2027 , organisée par le Brésil , et pour l’édition de 2031 ,organisée conjointement par le Costa Rica, la Jamaïque, le Mexique et les États-Unis.

Cet accord en Espagne témoigne une nouvelle fois de l’offensive de Netflix dans le monde de la diffusion sportive, la NFL, la MLB, la WWE, la boxe et le MMA étant tous diffusés sur la plateforme de streaming.