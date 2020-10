Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Football-Mediapro annonce une procédure de conciliation avec la LFP Reuters • 21/10/2020 à 11:24









PARIS, 21 octobre (Reuters) - Le fondateur de Mediapro, Jaume Roures, a annoncé mercredi une procédure de conciliation avec la Ligue de football professionnel (LFP) française qui restera "confidentielle" et ne concernera que la saison en cours. Mediapro, devenu cette saison le principal diffuseur du championnat de France, n'a pas versé à la LFP une échéance de 172 millions d'euros qui était due le 5 octobre dernier et a demandé un délai de paiement. Les discussions devraient durer plusieurs semaines, a précisé Jaume Roures. Lors d'une conférence de presse, il a estimé ne pas avoir "surpayé" les droits du championnat de France, réaffirmant que les difficultés financières du groupe espagnol, contrôlé par un investisseur chinois, s'expliquaient par les conséquences de la pandémie de coronavirus. (Mathieu Rosemain, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +2.53%