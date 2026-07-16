Football : les supporters argentins se ruent sur les billets d'avion à destination des États-Unis pour la finale de la Coupe du monde contre l'Espagne

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Les supporters argentins se sont rués sur les vols à destination des États-Unis quelques heures seulement après que la compagnie nationale a mis en place des vols spéciaux pour la finale de la Coupe du monde de dimanche contre l'Espagne, dans le New Jersey, soulignant ainsi la volonté du pays de payer n'importe quel prix pour suivre les champions en titre.

La compagnie publique Aerolineas Argentinas a indiqué que deux vols spéciaux Buenos Aires-New York mis en vente tard mercredi soir affichaient complet dès jeudi matin, avec 540 places réservées. Les billets coûtaient environ 5 000 dollars en classe économique et 10 000 dollars en classe affaires, des tarifs bien supérieurs à la normale.

Cette ruée fait suite à la victoire de l’Argentine 2-1 face à l’Angleterre mercredi à Atlanta, qui lui a permis d’accéder à la finale du 19 juillet, tandis que l’Espagne s’est qualifiée grâce à une victoire 2-0 contre la France mardi. La finale se disputera au New York New Jersey Stadium d’East Rutherford.

Le site web d’Aerolineas n’affichait plus aucune place disponible sur ses liaisons vers New York jusqu’au 21 juillet, tandis que les vols de la compagnie à destination de Miami étaient également complets, a indiqué le porte-parole, le sud de la Floride servant d’escale aux supporters souhaitant se rendre à la finale.

Jeudi, d’autres compagnies aériennes proposaient encore des places, mais principalement via des correspondances plutôt que par le biais de vols charters spéciaux sans escale destinés aux supporters. American Airlines AAL.O proposait sur son site des tarifs Buenos Aires-New York pour des voyages en juillet, tandis que Copa CPA.N et LATAM LTM.SN proposaient également des liaisons Buenos Aires-New York ou Buenos Aires-Miami.

L'agence de voyage Despegar a indiqué que les recherches de vols vers New York avaient bondi de 6 000 % dans les heures qui ont suivi le coup de sifflet final, signe de la demande extraordinaire suscitée par la tentative de l'Argentine de conserver son titre.

Pour les Argentins, dont la passion pour l’équipe nationale s’est maintes fois traduite par des pèlerinages coûteux, la chance de voir l’équipe de Lionel Messi affronter l’Espagne en finale de la Coupe du monde semble avoir pris le pas sur le coût exorbitant du voyage.