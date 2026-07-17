Les Girondins de Bordeaux, la calice jusqu’à l’agonie

Comme tous les étés depuis cinq ans maintenant, les Girondins de Bordeaux sont englués dans un feuilleton administratif et financier, sans savoir dans quelle division ils pourront évoluer. Une constante dangereuse (et fatigante) qui tue petit à petit la passion et l’engouement autour du club.

Une claque dans la gueule. C’est sans doute la sensation qu’ont ressenti tous les supporters des Girondins de Bordeaux mardi soir, en ouvrant leur téléphone après la défaite des Bleus, pour apprendre la possible liquidation judiciaire de leur club. Claque dans la gueule, parce que, dans le déni du supporter, la disparition d’une figure historique du football français reste toujours inimaginable. Claque dans la gueule aussi, parce qu’après de longues années de dégringolades sportives, de rétrogradations, de recours administratifs, et de promesses jamais tenues, la situation des Girondins de Bordeaux semble inexorablement continuer d’être la même : un navire qui ne sait plus dans quelle direction naviguer, si ce n’est celle des tribunaux à chaque fin de saison.

Depuis l’annonce en 2021 du retrait du fond d’investissement King Street (après plusieurs années de gestion catastrophique et dangereuse pour le club avec GACP) et l’arrivée de Gérard Lopez, les fin de saisons des Girondins de Bordeaux ne sont plus rythmées par un suspense sportif mais constamment administratif. En l’espace de cinq ans, les suiveurs du club ont ainsi sans doute plus entendu parler des mots « DNCG”, “Tribunal de commerce”, “relégation administrative” et “Comité National Olympique et Sportif Français” que “mercato”, “fond de jeu”, et encore moins “ambitions sportives”. Une constante qui, malgré les multiples scénarios où le club aura réussi à échapper aux pires scénarios, n’en finit pas de tuer tout enthousiasme pour le club et son avenir.…

Par Brice Bossavie pour SOFOOT.com