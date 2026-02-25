Football-Les matchs sont reportés en raison des violences à Guadalajara, la FIFA surveille la ville hôte de la Coupe du monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La FIFA surveille Guadalajara après les violences des cartels qui ont affecté les plans de la Coupe du monde

*

Le championnat mexicain reporte des matches pour des raisons de sécurité

*

Les tournois de tennis se déroulent avec des mesures de sécurité renforcées

(Ajoute les commentaires du président de la FIFA, de la présidente mexicaine et de la fédération surinamaise ainsi que la déclaration de la fédération portugaise)

Quatre matches de football ont été reportés au Mexique après une flambée de violence près de Guadalajara à la suite d'une opération militaire qui a coûté la vie au chef du cartel Nemesio Oseguera. La FIFA surveille la situation dans la ville qui accueillera la Coupe du monde 2026.

Oseguera, connu sous le nom de "El Mencho " et cerveau du puissant cartel Jalisco New Generation (CJNG), est mort en détention après avoir été blessé lors d'une opération des forces spéciales sur la côte pacifique du Mexique, dans l'État de Jalisco, selon le ministère de la défense.

"La FIFA Mexique suit de près la situation à Jalisco et reste en communication constante avec les autorités ", a déclaré un porte-parole de la FIFA à Reuters.

"Nous continuerons à suivre les actions et les directives des différentes agences gouvernementales, visant à maintenir la sécurité publique et à rétablir la normalité, et nous réitérons notre étroite collaboration avec les autorités fédérales, étatiques et locales."

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum , a déclaré mardi que "toutes les garanties" pour la Coupe du monde étaient en place et qu'il n'y avait "aucun risque" pour les visiteurs.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est fait l'écho de ce sentiment en déclarant aux journalistes lors d'un événement en Colombie: "Tout va bien. Ce sera spectaculaire."

Le stade Akron de Zapopan, à Guadalajara, l'un des sites de la Coupe du monde, accueillera les matches de barrage entre le Congo, la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie du 26 au 31 mars.

Le gouverneur de Jalisco, Pablo Lemus, a déclaré que la FIFA avait confirmé qu'elle n'avait pas l'intention de retirer des villes hôtes.

Le stade Azteca de Mexico, autre site de la Coupe du monde, accueillera un match amical entre le Mexique et le Portugal le 28 mars pour marquer sa réouverture après des travaux de rénovation.

La Fédération portugaise de football (FPF) a déclaré qu'elle suivait de près l'évolution de la situation et qu'elle déciderait des modalités de voyage en accordant la priorité à la sécurité.

La Fédération surinamaise de football évalue également la situation avant son match éliminatoire de la Coupe du monde à Monterrey. "Nous devrions arriver vers le 22 ou le 23 mars, mais nous suivons la situation de près", a déclaré le secrétaire général Mitchell Kisoor à Reuters.

LES MATCHES SONT REPORTÉS À UNE DATE INDÉTERMINÉE

La ligue mexicaine a indiqué sur ses pages de médias sociaux que deux matches de première division prévus dimanche - Queretaro contre FC Juarez dans le championnat masculin et Chivas contre America dans le championnat féminin - avaient été reportés à une date indéterminée.

Deux matches de deuxième division prévus dimanche ont également été annulés, ont rapporté les médias locaux.

Le match féminin de dimanche entre Necaxa et Queretaro à Aguascalientes a été suspendu lorsque les joueurs ont quitté le terrain après avoir entendu de forts bruits à l'extérieur de l'Estadio Victoria, que les médias ont décrit comme des coups de feu.

Le match a repris plus tard et Necaxa l'a emporté 2-1.

L'équipe nationale du Mexique doit affronter l'Islande mercredi en match amical au stade Corregidora de Queretaro.

Par ailleurs, les organisateurs de l'Open mexicain de tennis masculin à Acapulco ont déclaré que l'événement commencerait lundi comme prévu dans le cadre des protocoles de sécurité établis.

LE TOURNOI DE TENNIS S'EST DÉROULÉ COMME PRÉVU

L'Open féminin de Mérida, dans l'est du pays, s'est également déroulé comme prévu.

"La WTA est au courant des incidents de sécurité signalés dans certaines parties de l'ouest du Mexique", a déclaré la WTA dans un communiqué, ajoutant que les autorités avaient renforcé la présence policière autour du site du tournoi.

"La sécurité des joueurs, du personnel et des spectateurs reste notre priorité absolue"

Après l'annonce de la mort d'El Mencho, des membres présumés du cartel ont bloqué des autoroutes avec des voitures en feu et ont incendié des entreprises dans plus d'une demi-douzaine d'États. Aucun décès de civil n'a été signalé.

À Puerto Vallarta, station balnéaire populaire de Jalisco, des touristes effrayés ont décrit sur les réseaux sociaux des panaches de fumée sombre s'élevant dans le ciel depuis les environs de la baie.

Air Canada, United Airlines, Aeromexico et American Airlines ont suspendu leurs vols dans la région.