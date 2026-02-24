L'incroyable Bodø/Glimt humilie l'Inter et fait tomber le finaliste

Inter Milan 1-2 Bodø/Glimt

Buts : Hauger (58e) et Evjen (72e) pour les Norvégiens // Bastoni (76e) pour l’Inter

Immense exploit de Bodø/Glimt ! Le club norvégien humilie le finaliste de la saison dernière chez lui avec un très lourd 5-1 en score cumulé. Écrasé, l’Inter Milan prend la porte et ne verra donc pas les huitièmes de finale de la Ligue des champions après sa défaite à domicile contre les Norvégiens (1-2) ce mardi soir.…

LL pour SOFOOT.com