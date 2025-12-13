Football - Les joueurs de la Juve doivent se montrer à la hauteur après le rejet de l'offre de rachat par les Agnellis, dit Spalletti

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Luciano Spalletti, le manager de la Juventus, a salué la décision de John Elkann et de la famille Agnelli de ne pas vendre leur participation majoritaire dans le club de Serie A, et a déclaré qu'il appartenait maintenant aux responsables du football de construire un meilleur avenir.

Samedi, la société holding de la famille Agnelli, Exor, a rejeté une offre d'achat entièrement en numéraire de la part de l'entreprise de cryptomonnaie Tether pour la totalité de sa participation dans le club le plus titré d'Italie.

"La Juve fait partie de ma famille depuis 102 ans", a déclaré John Elkann, directeur général d'Exor, dans une vidéo publiée sur le site web de la Juventus.

"La Juve fait partie d'une famille beaucoup plus grande, la famille Bianconeri, composée de millions de fans en Italie et dans le monde entier qui aiment la Juve comme on aime ses proches.

"C'est avec cette passion à l'esprit, avec cette histoire d'amour qui nous unit depuis plus d'un siècle, qu'en tant que famille nous continuons à soutenir notre équipe et à regarder vers l'avenir pour construire une Juve gagnante."

La Juventus a remporté le dernier de ses 36 titres de première division en 2020 - son neuvième Scudetto consécutif - et n'a pas réussi depuis à vraiment lutter pour le Scudetto, dépassée par des clubs comme l'Inter et l'AC Milan, ainsi que par Naples.

Spalletti a rejoint le club fin octobre et est le cinquième entraîneur nommé depuis ce dernier succès, mais il n'y a guère de signes d'amélioration, la Juve étant actuellement septième au classement, à huit points du leader milanais.

"Même si je ne suis là que depuis peu de temps, je pense que je peux inclure tout le groupe dans cette conversation", a déclaré Spalletti lors d'une conférence de presse avant le match de dimanche à Bologne.

"Il est gratifiant d'entendre une fois de plus la force et la passion de John Elkann et de sa famille pour ce club.

"Il est clair que c'est à nous de donner corps et solidité à cette passion, en honorant le passé et en construisant un avenir au même niveau, voire meilleur."

Spalletti a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison, et si le titre semble s'éloigner, une qualification en Ligue des champions la saison prochaine serait probablement le minimum requis pour obtenir un renouvellement.

Depuis l'arrivée de Spalletti, la Juventus a remporté deux des cinq matches de championnat et s'est encore éloignée du sommet, mais l'entraîneur refuse de croire qu'il ne dispose pas d'un groupe assez fort pour renverser la vapeur.

"Personne ne me fera croire que ces joueurs ne sont pas bons. Au contraire, je suis convaincu que nous allons surmonter ces limites", a déclaré Spalletti.

"J'ai accepté ce rôle parce que j'y crois. Je fais ce travail depuis des années et je sais que ce n'est pas facile. Je suis obsédé par l'idée de pouvoir changer et améliorer ce groupe."

Bologne occupe la cinquième place, avec deux points d'avance sur la Juve.