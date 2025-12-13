 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saint-Étienne accroché par la lanterne rouge Bastia, Troyes a le champ libre
information fournie par So Foot 13/12/2025 à 21:59

Saint-Étienne accroché par la lanterne rouge Bastia, Troyes a le champ libre

Saint-Étienne accroché par la lanterne rouge Bastia, Troyes a le champ libre

Saint-Étienne 2-2 Bastia

Buts : Davitashvili (24 e et 81 e ) pour les Verts // Sebas (19 e ) et Tomi (34 e ) pour les Corses

Plus d’infos à venir sur sofoot.com…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Arsenal gagne sans mettre de buts contre les Wolves
    Arsenal gagne sans mettre de buts contre les Wolves
    information fournie par So Foot 13.12.2025 23:02 

    Arsenal 2-1 Wolverhampton Buts : Johnstone (CSC, 70 e ) et Mosquera (CSC, 90 e +4) pour les Gunners // Arokodare (90 e ) Plus d’infos à venir sur sofoot.com… … TJ pour SOFOOT.com

  • Cesc Fàbregas enrage contre la sélection de l'un de ses joueurs pour la CAN
    Cesc Fàbregas enrage contre la sélection de l'un de ses joueurs pour la CAN
    information fournie par So Foot 13.12.2025 22:55 

    L’intelligence de jeu ne garantit pas celle des idées. Bienvenue en 2025, où la convocation d’un joueur africain pour aller jouer la compétition continentale avec sa sélection nationale ne convient toujours pas à certains. C’est le cas de l’entraîneur de Côme Cesc ... Lire la suite

  • Fin de série pour les Girondins, accrochés à Tours par Montlouis
    Fin de série pour les Girondins, accrochés à Tours par Montlouis
    information fournie par So Foot 13.12.2025 21:16 

    Montlouis 2-2 Bordeaux Buts : Mondesir (11 e ) et Grillot (CSC, 32 e ) pour les Indroligériens // R.Openda (26 e ) et Shamal (72 e ) Service minimum pour les Girondins.… TJ, avec TB au stade de la vallée du Cher pour SOFOOT.com

  • Bousculé, le PSG s'en sort à Metz
    Bousculé, le PSG s'en sort à Metz
    information fournie par So Foot 13.12.2025 21:12 

    Face à de valeureux Messins, le PSG a su faire la différence offensivement pour ramener trois précieux points de Saint-Symphorien (3-2). Et ainsi provisoirement récupérer le trône de l'Hexagone. Metz 2-3 PSG Buts : Deminguet (42 e ), Tsitaichvili (81 e ) pour Metz ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank