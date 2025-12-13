Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Arsenal gagne sans mettre de buts contre les Wolves
information fournie par So Foot•13/12/2025 à 23:02
Arsenal gagne sans mettre de buts contre les Wolves
Arsenal 2-1 Wolverhampton
Buts : Johnstone (CSC, 70
e
) et Mosquera (CSC, 90
e
+4) pour les Gunners // Arokodare (90
e
)
L'intelligence de jeu ne garantit pas celle des idées. Bienvenue en 2025, où la convocation d'un joueur africain pour aller jouer la compétition continentale avec sa sélection nationale ne convient toujours pas à certains. C'est le cas de l'entraîneur de Côme Cesc ...
Lire la suite
Montlouis 2-2 Bordeaux Buts : Mondesir (11 e ) et Grillot (CSC, 32 e ) pour les Indroligériens // R.Openda (26 e ) et Shamal (72 e ) Service minimum pour les Girondins.… TJ, avec TB au stade de la vallée du Cher pour SOFOOT.com
Face à de valeureux Messins, le PSG a su faire la différence offensivement pour ramener trois précieux points de Saint-Symphorien (3-2). Et ainsi provisoirement récupérer le trône de l'Hexagone. Metz 2-3 PSG Buts : Deminguet (42 e ), Tsitaichvili (81 e ) pour Metz ...
Lire la suite
