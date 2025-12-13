 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cesc Fàbregas enrage contre la sélection de l'un de ses joueurs pour la CAN
information fournie par So Foot 13/12/2025 à 22:55

Cesc Fàbregas enrage contre la sélection de l'un de ses joueurs pour la CAN

Cesc Fàbregas enrage contre la sélection de l'un de ses joueurs pour la CAN

L’intelligence de jeu ne garantit pas celle des idées.

Bienvenue en 2025, où la convocation d’un joueur africain pour aller jouer la compétition continentale avec sa sélection nationale ne convient toujours pas à certains. C’est le cas de l’entraîneur de Côme Cesc Fabregas, qui s’est offusqué de la convocation de son attaquant Assane Diao avec le Sénégal pour la CAN marocaine qui se déroule du 21 décembre prochain au 18 janvier 2026. En conférence de presse ce samedi à deux jours d’un choc à l’extérieur contre la Roma, le coach espagnol a directement mis en cause son joueur, qu’il a explicitement cherché à retenir. « Je lui ai parlé avant le match contre l’Inter, et après plus rien. Il connaît mon opinion. » Miné par les blessures cette saison, Diao s’est appuyé sur un diagnostic médical de sa sélection, ce qui va au contraire de celui de son club, qui souhaitait le retenir pour qu’il poursuive sa rééducation.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Arsenal gagne sans mettre de buts contre les Wolves
    Arsenal gagne sans mettre de buts contre les Wolves
    information fournie par So Foot 13.12.2025 23:02 

    Arsenal 2-1 Wolverhampton Buts : Johnstone (CSC, 70 e ) et Mosquera (CSC, 90 e +4) pour les Gunners // Arokodare (90 e ) Plus d’infos à venir sur sofoot.com… … TJ pour SOFOOT.com

  • Saint-Étienne accroché par la lanterne rouge Bastia, Troyes a le champ libre
    Saint-Étienne accroché par la lanterne rouge Bastia, Troyes a le champ libre
    information fournie par So Foot 13.12.2025 21:59 

    Saint-Étienne 2-2 Bastia Buts : Davitashvili (24 e et 81 e ) pour les Verts // Sebas (19 e ) et Tomi (34 e ) pour les Corses Plus d’infos à venir sur sofoot.com… … TJ pour SOFOOT.com

  • Fin de série pour les Girondins, accrochés à Tours par Montlouis
    Fin de série pour les Girondins, accrochés à Tours par Montlouis
    information fournie par So Foot 13.12.2025 21:16 

    Montlouis 2-2 Bordeaux Buts : Mondesir (11 e ) et Grillot (CSC, 32 e ) pour les Indroligériens // R.Openda (26 e ) et Shamal (72 e ) Service minimum pour les Girondins.… TJ, avec TB au stade de la vallée du Cher pour SOFOOT.com

  • Bousculé, le PSG s'en sort à Metz
    Bousculé, le PSG s'en sort à Metz
    information fournie par So Foot 13.12.2025 21:12 

    Face à de valeureux Messins, le PSG a su faire la différence offensivement pour ramener trois précieux points de Saint-Symphorien (3-2). Et ainsi provisoirement récupérer le trône de l'Hexagone. Metz 2-3 PSG Buts : Deminguet (42 e ), Tsitaichvili (81 e ) pour Metz ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank